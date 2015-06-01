Епископы США приветствуют отмену смертной казни в штате Небраска

29 мая в США Конгресс штата Небраска отменил применение смертной казни. Президент Комиссии по справедливости и развитию человека при Конференции епископов США монс. Томас Венски комментируя это событие сказал, что это «ещё один шаг на пути к созиданию культуры жизни», сообщает Радио Ватикана.

Монс. Венски поздравил конгрессменов, Конференцию епископов Небраски и всех принявших участие в этой борьбе, включая семьи жертв преступности:

«Даже когда мы ищем справедливости в отношении этих тяжких преступлений, - подчеркнул архиепископ, - наша вера требует созидания культуры жизни, в которой каждая человеческая жизнь имеет значение. Мы - люди глубокой надежды даже для самых потерянных душ, и мы продолжаем заявлять, что нельзя учить о неправильности убийства, убивая».

Смертная казнь была включена в систему наказаний в 1976 году Верховным судом, и с тех пор епископы США неоднократно ратовали за её отмену. В настоящее время эта мера существует в 31 штате.

В дополнение к учению Церкви о священном характере человеческой жизни, одним из аргументов епископов против смертной казни является её неэффективность в качестве сдерживающего фактора роста преступности.