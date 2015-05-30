Кардинал Берк о легализации однополых "браков" в Ирландии: "Это - вызов Богу!"

В своем обращении к членам Общества кардинала Ньюмана Оксфордского университета по поводу интеллектуального наследия Папы Римского Бенедикта XVI кардинал Раймонд Берк прокомментировал итоги недавнего референдума по вопросу о легализации однополых «браков» в Ирландии, о чем сообщило британское издание «TheTablet».

«Это - вызов Богу! — сказал прелат. — Это просто невероятно! Язычники, возможно, и терпели гомосексуальное поведение, но они никогда не смели говорить, что это брак».

В общей сложности 1.2 млн. человек проголосовали в Ирландии за внесение поправки в конституцию страны, которая позволит однополым парам вступать в «брак». 734 300 человек высказались против этого предложения. Ирландия стала первой в истории страной, где однополый «брак» узаконен народным голосованием.

Седмица.Ru