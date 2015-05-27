Папа Римский сказал по-украински "Слава Иисусу Христу" и заверил, что молится за Украину

Папа Римський Франциск молиться за Україну.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

«Папа Франциск сказал по-украински "Слава Иисусу Христу!" и заверил, что молится за Украину. Его духовная поддержка придает сил» - написал Климкин.

Министр сообщил, что передал Папе Римскому в качестве подарка рисунок Богородицы, нарисованный в одном из детских домов.

«Очень теплая и искренняя работа, созданная в детском доме», - добавил Климкин.

26-27 мая Климкин осуществляет визит к Святому Престолу, в рамках которого состоялась аудиенция у Папы Римского.