Папа Римский сказал по-украински "Слава Иисусу Христу" и заверил, что молится за Украину
19:49, 27 мая 2015Католицизм
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Папа Римський Франциск молиться за Україну.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.
«Папа Франциск сказал по-украински "Слава Иисусу Христу!" и заверил, что молится за Украину. Его духовная поддержка придает сил» - написал Климкин.
Министр сообщил, что передал Папе Римскому в качестве подарка рисунок Богородицы, нарисованный в одном из детских домов.
«Очень теплая и искренняя работа, созданная в детском доме», - добавил Климкин.
26-27 мая Климкин осуществляет визит к Святому Престолу, в рамках которого состоялась аудиенция у Папы Римского.
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