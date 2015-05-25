Глава УГКЦ в Ватикане рассказал Папе Франциск о событиях в Украине

24-25 мая в Ватикане состоялось IX пленарное заседание Обыкновенного совета секретариата Синода Епископов Католической Церкви. Работа происходит под личным председательством Святейшего Отца Франциска, сообщает news.ugcc.ua.

В заседании Совета участвует Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав как член этого Совета Секретариата Синода Епископов. Во время работы этого органа Вселенской Церкви Блаженнейший Святослав встретился с Папой Франциском, который поинтересовался событиями в Украине и в очередной раз заверил о своей близости к украинскому народу и постоянную молитву обо всех, кто страдает.

В повестке дня заседания разработка проекта текста "Instrumentum Laboris" и методологии проведения XIV Генеральной ассамблеи Папского Синода, которая состоится в октябре на тему: "Миссия и призвание семьи в Церкви и в современном мире".