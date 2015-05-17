Папа Франциск провозгласил святыми четырех богопосвященных женщин

В воскресенье, 17 мая, Папа Франциск возглавил торжественное Евхаристическое богослужение на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане, во время которого провозгласил святыми Католической Церкви четырех богопосвященных женщин, родившихся в XIX веке, сообщает сайт Радио Ватикана.

Это были Жанна Эмили де Вильнов (1811-1854), Мария Кристина Непорочного Зачатия Аделаида Брандо (1856-1906), Мария-Альфонсина Мариам Султанех Гатта (1843-1927) и Мария от Распятого Иисуса Мариам Бауарди (1846-1878). Последние две происходят со Святой Земли, две другие - из Франции и Италии.

«Находится в Бозе и в Его любви, чтобы возвещать словом и жизнью воскресение Иисуса, свидетельствуя единство между нами и любовь ко всем. Именно так поступали четыре провозглашенные сегодня святые, - сказал Папа Франциск во время канонизационной Мессы на площади Святого Петра.

Многочисленные паломники уже с раннего утра заполняли площадь Святого Петра. В торжественном богослужении приняли участие официальные делегации государств, откуда родом новые святые. Более двух тысяч паломников прибыли из Израиля, Палестинской государства и Иордании, а также из других стран Ближнего Востока. Со Святейшим Отцом сослужили 30 кардиналов и 90 епископов. Среди участников богослужения были родственники новопровозглашенных святых и лица, которые были чудесно исцелены под их покровительством, что открыло путь к их прославлению на алтарях.