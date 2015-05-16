Президент Палестины встретился с Папой Римским и будет присутствовать на канонизации двух палестинских подвижниц

Возобновление переговоров и принятие «мужественных решений» во имя мира, при поддержке международного сообщества: такое пожелание разделяют Папа Франциск и президент Государства Палестины Махмуд Аббас, которые встретились в Ватикане 16 мая.

В ходе беседы Папа и президент выразили удовлетворение договоренностями, достигнутыми совместной Комиссией Св. Престола и Палестины, которая завершила создание Всестороннего соглашения по основным аспектам жизни и деятельности Католической Церкви в Палестине. Документ ожидает своего подписания, сообщает сайт Радио Ватикана.

Главы Ватикана и Палестины высказали пожелание, чтобы при поддержке международного сообщества израильтяне и палестинцы приняли смелые решения во имя мира. Папа и Аббас затронули и другие конфликты, терзающие ближневосточный регион, подчеркнув важность борьбы с терроризмом и межрелигиозного диалога.

После беседы с Папой палестинский президент встретился с другими дипломатическими деятелями Святейшего Престола.

В воскресенье утром Махмуд Аббас будет присутствовать на канонизации двух палестинских подвижниц, за которую он поблагодарил Папу Франциска.