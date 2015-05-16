К Папе Франциску в Ватикан приедет «Детский поезд»

В субботу, 30 мая, на Ватиканскую железнодорожную станцию прибудет поезд, в котором будут дети из итальянских городов Рима, Чивитавекья, Латины, Бари и Трани. Оттуда они перейдут в зал им. Павла VI, где к ним присоединится Папа Франциск.

Уже в третий раз Папский Совет по делам культуры в рамках инициатив «Притвор язычников» организует воспитательно-познавательную акцию, известную как «Детский поезд», привлекая к ней детей с нелегкой жизненным опытом. На этот раз она будет посвящена детям, родители которых отбывают наказание в тюрьмах, сообщает сайт Радио Ватикана.

Темой нынешней встречи является «Полет», что указывает на желание организаторов предложить молодым членам общества, которые либо проживают со своими матерями в тюремных условиях, или же живут без отца или матери, которые находятся в тюрьме, возможность «улететь» на время из ежедневной действительности, с которой они вынуждены считаться.