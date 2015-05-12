В свои 105 лет католический священник продолжает служить воскресные мессы

В свои 105 лет Жаку Клеман является не только старейшим в мире католическим священником – недавно он стал старейшим жителем Бельгии. Несмотря на почтенный возраст, пастырь продолжает каждое воскресенье совершать мессы, сообщает Благовест-инфо.

О. Клеман получил звание «старейшины бельгийцев» в начале мая, после кончины Эме Вилли, которому было 106 лет.

Долгожитель родился 11 июля 1909 г. в голландской Гааге. Вступил в орден латеранских каноников и в 1936-м был рукоположен во священника.

После II мировой войны, получив назначение в поселок Бюльтиа (провинция Эно), он начал сбор средств на строительство церкви, которая была освящена в честь св. Бенедикта в 1958 году. До сих пор о. Жак остается настоятелем этого прихода.