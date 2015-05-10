Папа Римский встретился с лидером Кубы Раулем Кастро

Папа Римский Франциск встретился с председателем Государственного совета Кубы Раулем Кастро, частная беседа продолжалась около часа.

Как сообщает РИА Новости, встреча проходила в Ватикане в зале Павла VI.

”Я поблагодарил Святого Отца за его вклад в возобновление отношений между Кубой и Соединенными Штатами”, - сказал Кастро после встречи.

Встреча кубинского лидера с понтификом состоялась за несколько месяцев до визита Франциска на Кубу.

В апреле стало известно, что Папа Римский в сентябре посетит Кубу. Сообщалось, что программа ”расширенного путешествия” понтифика будет обнародована позднее.

Планируется, что Франциск совершит визит в США 22-27 сентября, где посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию. Ожидается, что глава Римско-католической церкви вечером 22 сентября прибудет в Вашингтон, где на следующий день встретится в Белом доме с президентом США Бараком Обамой. Кроме того, планируется выступление понтифика в американском Конгрессе. Предполагается, что 24 сентября Папа побывает в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где откроется заседание саммита, посвященного устойчивому развитию. 26-27 сентября Франциск планировал провести в Филадельфии, где в это время пройдет Всемирный день семей.

В 2012 году Кубу посещал с визитом Папа Бенедикт XVI. В 1998 году пастырскую поездку на Кубу совершил Иоанн Павел II.