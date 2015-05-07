Папа Франциск призвал человечество стать на пути развязывания очередной мировой войны

6 мая, в конце общей аудиенции приветствуя паломников на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск напомнил о 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сообщает сайт uk.radiovaticana.va.

«На днях, - сказал он, - в некоторых столицах будут вспоминать 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

По этому случаю, под защитой Марии, Царицы Мира, вверяю Господу пожелание, чтобы человеческое общество училось от ошибок прошлого и от лица актуальных конфликтов, которые терзают некоторые регионы мира, все общественные ответственные лица ангажируются в искании общего блага и распространению культуры мира».