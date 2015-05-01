Ватикан выделил 100 тыс. долларов на помощь жертвам землетрясения в Непале

Папский совет по благотворительности «Единое сердце» выделил 28 апреля 100 тыс. долларов на оказание помощи жертвам сильнейшего землетрясения в Непале, жертвами которого стали тысячи человек, сообщает Благовест-инфо.

Руководство «Единого сердца» отмечает, что пожертвование сделано от лица Папы Римского Франциска, который ранее заявил о своей близости с жертвами стихийного бедствия, произошедшего утром 25 апреля.

Деньги будут перечислены Католической Церкви в Непале и пойдут на оказание помощи пострадавшим от землетрясения и тем, кто лишился своего крова.

По предварительным данным на 28 апреля жертвами стихии стали более 5000 человек. Около миллиона непальцев остались без крыши над головой, число пострадавших от землетрясения превысило 7 млн. человек.