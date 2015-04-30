Папа Франциск встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун имел частную встречу с Папой Франциском во вторник 28 апреля, перед тем, как выступить в Ватикане на симпозиуме на тему: «Защищать землю, облагородить человечество. Моральные измерения климатических изменений и устойчивого развития». Встреча была организована Папской Академией Наук, сообщает сайт Радио Ватикана.

Директор Ватиканского пресс-центра о. Федерико Ломбарди, сообщил, что Генеральный секретарь ООН поблагодарил Святейшего Отца за то, что он принял приглашение выступить на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября этого года.

Пан Ги Мун представил Папе некоторые из нынешних обязательств ООН, не только по экологическим вопросам, но также связанные с проблемами мигрантов и драматическими гуманитарными ситуациями в различных частях мира, затронутых вооруженными конфликтами.