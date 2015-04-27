Епископы Франции призывают не поддаваться страху в связи с угрозой терактов в церквях

Французская епископская конференция призвала верующих не поддаваться страху после того, как были раскрыты планы исламистов устроить теракты против католических церквей близ Парижа, сообщает Благовест-инфо.

«Цель террористов – посеять страх, - заявляют епископы. – Католики никогда не поддадутся на это».

Французская полиция задержала 19 апреля молодого алжирца. При обыске в его доме были найдены доказательства того, что 24-летний студент планировал теракты в двух церквях в департаменте Валь-де-Марн (большой Париж).

После терактов, совершенных в начале января, пишут епископы, католическая Церковь во Франции тесно сотрудничает с отделом МВД, отвечающим за сохранность культовых зданий. В настоящее время осуществляется постоянный надзор примерно за 200 церквами. Ординарии епархий постоянно контактируют с представителями гражданских властей.

Требовать каких-либо дополнительных мер по охране церквей епископы считают излишним. Храмы должны оставаться открытыми для всех, что соответствует самому духу христианства.