Глава УГКЦ: Настоящая любовь к Богу проявляется в искреннем служении ближнему

Настоящая любовь к Богу проявляется в искреннем служении ближнему. Об этом 24 апреля сказал Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время посещения Реабилитационного центра «Назарет» для зависимых лиц, который находится в с. Рихтичи вблизи г. Дрогобыча на Львовщине, сообщает официальный сайт УГКЦ.

По приглашению владыки Ярослава, епископа Самборско-Дрогобычского, Реабилитационный центр посетили также епископы Постоянного Синода УГКЦ, который в эти дни проходит в г. Дрогобыче. Отец Игорь Козанкевич, директор БФ «Каритас Самборско-Дрогобычской епархии» пригласил владык принять участие в общей молитве.

Глава УГКЦ обратился к участникам встречи. Благодаря священников, психологов, консультантов и других работников центра он сказал, что Реабилитационный центр «Назарет» - это центр служения, центр христианской любви, которая спасает, дает надежду и освобождает.

После этих слов Предстоятель УГКЦ обратился к зависимым: «Прежде хочу заверить вас, что Господь Бог любит вас, несмотря на те беды, трудности, проблемы, раны, которые есть у каждого из вас». «Миссия Церкви заключается в том, чтобы показать вам эту любовь», - отметил Блаженнейший Святослав.

Реабилитационный Центр «Назарет» создан о. Игорем Козанкевичем и его коллегами в 2004 г. при Благотворительном Фонде «Каритас СДЕ УГКЦ». Центр занимается реабилитацией людей с алкогольной, наркотической, азартной зависимостями и рассчитан на 35 человек. В настоящее время в центре находится 24 человека, которые получают квалифицированную помощь с применением самых современных методов лечения различных форм зависимостей.