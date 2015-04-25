Папа Франциск выступит во время открытия выставки «EXPO 2015»

В пятницу, 1 мая, Папа Франциск выступит посредством телемоста во время открытия «Всемирной выставки - 2015», которая будет проходить до 31 октября в североитальянском Милане», сообщает сайт Радио Ватикана.

Телемост стал возможным благодаря сотрудничеству Ватиканского Телевизионного Центра и Итальянского Телевидения.

Решение святого Отца принять участие в открытии «EXPO 2015» указывает на заангажованность Церкви в вопросах, затронутых темой выставки: «Накормить планету. Энергия для жизни».

Апостольская Столица официально участвует в выставке, как страна-участник, приготовив свой павильон, тема которого «Не хлебом единым».

Экспозиция освещена в четырех темах «Сад, который следует оберегать», «Еда, чтобы ею делиться», «Пища, которая воспитывает» и «Хлеб, который свидетельствует о присутствии Бога в мире», которые станут поводом призадуматься над справедливостью, миром, взаимоотношениями между народами, экономикой и экологией в свете веры в мире.