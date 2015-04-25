Папа Франциск обсудил с Диего Марадоной возможность проведения футбольного матча во имя мира

23 апреля в ватиканской гостинице «Дом св. Марты» Папа Римский Франциск встретился со знаменитым футболистом Диего Марадоной. Два аргентинца обсудили возможность проведение в Риме футбольного матча во имя мира, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I.MEDIA.

«Среди фанатов Франциска я первый, - заявил Марадона журналистам. – Я очень хотел поблагодарить Папу за его любовь ко мне». Знаменитый спортсмен также рассказал, что понтифик общался с ним «как с братом». Впрочем, Франциск «общается так со всеми», уверен Марадона.

В ходе беседы была также обсуждена такая тема, как помощь футболистов голодающим детям, рассказал Марадона.

Первый матч, посвященный борьбе за мир, прошел 1 сентября 2014 года при поддержке Папы Франциска. В тот раз на поле вышли многие знаменитые футболисты разных вероисповеданий. Сам Папа не присутствовал на матче. Тем не менее, за день до события он встретился с обеими командами и перед началом игры произнёс речь на большом экране римского стадиона.