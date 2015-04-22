В Ватикане откроют библиотеку имени Бенедикта XVI
05:21, 22 апреля 2015Католицизм
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В Ватикане в сентябре откроется «Римская библиотека Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI». Этот научный центр расположится в стенах Тевтонского колледжа, сообщает Благовест-инфо.
Фонды новой библиотеки составят тысячи книг на разных языках, почетное место среди которых займут труды Йозефа Ратцингера – богослова, префекта конгрегации вероучения и, впоследствии, Папы Римского Бенедикт XVI.
Часть книг поступит в библиотеку из личного собрания почетного Папы, часть будет предоставлена ватиканским фондом Бенедикта XVI.
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