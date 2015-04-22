В Ватикане откроют библиотеку имени Бенедикта XVI

В Ватикане в сентябре откроется «Римская библиотека Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI». Этот научный центр расположится в стенах Тевтонского колледжа, сообщает Благовест-инфо.

Фонды новой библиотеки составят тысячи книг на разных языках, почетное место среди которых займут труды Йозефа Ратцингера – богослова, префекта конгрегации вероучения и, впоследствии, Папы Римского Бенедикт XVI.

Часть книг поступит в библиотеку из личного собрания почетного Папы, часть будет предоставлена ватиканским фондом Бенедикта XVI.