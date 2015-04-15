Представитель Ватикана обнародовал итоги заседания Совета кардиналов

15 апреля, в Ватиканском пресс-центре состоялся брифинг его директора в. Федерико Ломбарди, во время которого Представитель Апостольской Столицы представил аккредитованным журналистам итоги работы девяти встречи Совета кардиналов, проходившей в Ватикане с 13 до 15 апреля.

Большую часть времени в трудах Совета было посвящено вопросам, касающимся реформы Римской курии. Речь шла о поисках методологии, чтобы в конце следующего года уже выйти на финишную прямую в разработке соответствующей Апостольской Конституции, сообщает сайт Радио Ватикана.

Другой темой, которую обсуждал Совет кардиналов, была реорганизация ватиканских средств информации.

Кардинал О'Мэлли, один из членов Совета, который также возглавляет вновь Комиссию по защите несовершеннолетних, представил Святейшему Отцу и Совету тему вовлеченности в делах, которые касаются защиты несовершеннолетних.

Подтверждено, среди прочего, намерение создать две дикастерии: в делах милосердия, справедливости и мира и по делам мирян, семьи и защиты жизни.