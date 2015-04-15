Глава УГКЦ: Единение церквей в Украине невозможно без религиозной свободы

13 апреля в Киеве в день престольного праздника патриаршего собора Воскресения Христова глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в проповеди сказал, что единение церквей в Украине невозможно без религиозной свободы, а необходимым элементом религиозной свободы есть партнерские отношения церкви и государства, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Каждый раз, когда государство хочет использовать церковь для своих политических целей, оно совершает над ней насилие, невмешательство государства в церковную жизнь является необходимым условием ее развития.

По мнению Первоиерарха УГКЦ, освобождение от государственного патернализма является необходимым условием строительства единой поместной Церкви в Украине. «Иначе всякое церковное единение, которое исходит извне, которое написано в каком государственном кабинете, не только не помогает, а даже влечет новые разделения», - отметил Блаженнейший Святослав.

«Вот почему мы, с одной стороны, работаем и молимся о достижении единства церквей, а с другой - провозглашаем необходимость свободы церкви и партнерских отношений с нашим Украинским государством», - объяснил глава УГКЦ.