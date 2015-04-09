В Германии вышел журнал, полностью посвященный Папе Франциску

В марте в Штутгарте вышел первый номер ежемесячника «Mein Papst». Германия стала второй – после Италии – страной, в которой стал выходить глянцевый журнал, полностью посвященный Папе Франциску, сообщает Благовест-инфо.

За два годы, прошедшие с избрания на папский престол, Папа Франциск занял прочное место в медиа-пространстве. Открытость, простой язык, остроумные фразы, яркие жесты стяжали ему невероятную популярность. Отныне почитатели аргентинского понтифика получили журнал, с помощью которого они смогут следить за его словами и поступками.

Журнал, издаваемый фирмой «Панини», в целом представляет собой немецкий вариант итальянского «Il mio papa» – на его 72 страницах соединились стиль знаменитого американского журнала «People» и религиозный контент.

Первый глянцевый журнал, посвященный Франциску, итальянский «Il Mio Papa», выпускается уже в течение года издательским домом «Мондадори», принадлежащим Сильвио Берлускони. У журнала есть свой интернет-сайт. В настоящее время разрабатываются аналогичные проекты для Польши и Бразилии.