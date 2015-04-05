Папа Римский Франциск: Пусть Воскресение Господне принесёт свет в Украину

Утром 5 апреля Папа Римский Франциск совершил торжественную пасхальную Мессу на площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников, заполнивших ватиканскую площадь, несмотря на дождливую погоду. После богослужения из центральной лоджии базилики Святого Петра Папа Франциск обратился с традиционным пасхальным посланием «Urbi et Orbi» - «Граду и миру» и преподал благословение, сообщает сайт Радио Ватикана.

В частности Святейший Отец сказал:

«Дорогие братья и сёстры, Иисус Христос воскресе! Любовь победила ненависть, жизнь победила смерть, свет разорвал тьму!

Своей смертью и воскресением Иисус указывает всем путь жизни и счастья. Мы молим воскресшего Господа о ниспослании благодати не впасть в гордыню, которая питает насилие и войны, но иметь смиренное мужество прощать и созидать мир. Одержавшего победу Христа мы просим облегчить страдания множества наших братьев, гонимых из-за Его имени, а также всех тех, на чью долю несправедливо досталось переживать последствия идущих конфликтов и войн.

Воскресение Господне да принесёт свет в возлюбленную Украину, прежде всего тем, кто пережил насилие конфликта последних месяцев. Да обретёт эта страна мир и надежду благодаря усилиям всех заинтересованных сторон.

Святейший Отец тепло приветствовал паломников, собравшихся на ватиканской Площади Святого Петра:

«Дорогие братья и сёстры, хочу пожелать Благой Пасхи всем вам, прибывшим на эту площадь из разных стран, а также тех, кто присоединился к нам с помощью средств массовой коммуникации. Несите в ваши дома и всем, кого встречаете на пути, радостную весть, что Господь жизни воскрес, принеся с Собой любовь, справедливость, уважение и прощение!».