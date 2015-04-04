Римо-католики обнародовали расписание телетрансляций Пасхальных богослужений
20:03, 04 апреля 2015Католицизм
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4 апреля Пасхальная Вигилия в Святую Ночь.
Эта Литургия наполнена глубоким символизмом. Свет, слово, вода указывают на новую жизнь, которая излучается в земной темноте.
Трансляция из ватиканской базилики на EWTN в 21.30
5 апреля Пасхальное Воскресенье - Воскресение Господне.
Пасхальную ночь осветил воскресший Христос, перешел от смерти к новой жизни и смертью смерть победил. Благодаря Ему мы свободны от тьмы и страха.
Трансляция с площади святого Петра на канале EWTN, 5 канале и Первом национальном в 11.10
Благословение Папы "Urbi et Orbi».
Трансляция с площади святого Петра на канале EWTN, 5 канале и Первом национальном в 13.00
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