Римо-католики обнародовали расписание телетрансляций Пасхальных богослужений

4 апреля Пасхальная Вигилия в Святую Ночь.

Эта Литургия наполнена глубоким символизмом. Свет, слово, вода указывают на новую жизнь, которая излучается в земной темноте.

Трансляция из ватиканской базилики на EWTN в 21.30

5 апреля Пасхальное Воскресенье - Воскресение Господне.

Пасхальную ночь осветил воскресший Христос, перешел от смерти к новой жизни и смертью смерть победил. Благодаря Ему мы свободны от тьмы и страха.

Трансляция с площади святого Петра на канале EWTN, 5 канале и Первом национальном в 11.10

Благословение Папы "Urbi et Orbi».

Трансляция с площади святого Петра на канале EWTN, 5 канале и Первом национальном в 13.00

Католический Медиа-Центр