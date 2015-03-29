Католики в Вербное воскресенье вступают в Страстную неделю

29 марта богослужениями Вербного воскресенья католики всего мира вступают в Страстную неделю - кульминацию Великого поста. Священнослужители в красных облачениях, символизирующих мученическую смерть Христа на кресте, окропят освященной водой ветки верб, украшенных цветами и ленточками. Затем все направятся в храм, где начнется месса Пальмового воскресенья Страстей Господних, сообщает РИА Новости.

Процессия Вербного воскресенья восходит к традиции Иерусалимской церкви и датируется IV веком. Первые упоминания о процессии с ветвями на Западе относятся к VII веку. Со временем появился обряд благословения ветвей, предваряющий процессию.

Во время богослужений Великого четверга, Страстной пятницы и торжественного навечерия Пасхи католики вновь переживают тайну страстей Христовых, Его смерти и воскресения.

В четверг вечером будет совершен обряд, который происходит раз в году — по церковной традиции священник омоет ноги двенадцати мирянам в воспоминание того, как перед Тайной вечерей Христос омыл ноги своим ученикам.

Во время пения гимна "Слава в вышних Богу" в четверг в последний раз будут звучать орган и все колокола — они замолкнут до Пасхи.

На тайне страстей сосредоточено богослужение Великой пятницы — дня строгого поста и покаяния, единственного дня в году, когда не совершается евхаристическая литургия. В этот день верующие причащаются преждеосвященными дарами.

В Великую субботу католики пребывают в молитве перед гробом Господним.

C появлением первой звезды начнется торжественное богослужение навечерия Пасхи. От костра во дворе церкви в этот день зажигается пасхал — большая свеча, которая торжественно вносится в храм под пение гимна "Слава в вышних Богу", и с этого момента в храме вновь звучит орган и колокола, прославляя Христово воскресение.