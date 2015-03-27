Папа Франциск неожиданно дал аудиенцию бездомным в Сикстинской капелле

26 марта Папой Франциском без предварительного согласования в Сикстинской капелле Апостольского дворца Ватикана были приняты 150 бездомных, сообщает Благовест-инфо.

Папа приветствовал бездомных, обменялся с ними рукопожатиями и сказал: «Этот дом принадлежит всем, это и ваш дом. Его двери всегда открыты для вас». «Молитесь за меня. Я нуждаюсь в молитвах таких людей, как вы… Да защитит вас Господь, да поможет Он вам на пути вашей жизни и даст почувствовать Его нежную отеческую любовь!»

Затем Папа в течение 20 минут общался со своими гостями в неформальной обстановке. Около 6 часов вечера бездомных проводили в реставрационный центр при Ватиканских музеях, где для них был накрыт стол.