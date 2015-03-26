Святой Престол на сессии Совета по правам человека ООН выразил свою солидарность с народом Украины

Святой Престол еще раз выразил свою близость и солидарность народу Украины по поводу нынешнего конфликта. Об этом заявил архиепископ Сильвано Томази, Постоянный наблюдатель Апостольской Столицы при структурах ООН и других международных организациях в Женеве, выступая 26 марта на 25-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщает сайт Радио Ватикана.

Апостольская Столица подчеркивает насущную необходимость уважать международный правопорядок, касательно территории Украины и ее границ, в качестве основного элемента для обеспечения стабильности на национальном и на региональном уровнях, а также соблюдать закон и порядок, основанные на полном уважении основных прав человека.

В связи с этим, Святой Престол одобряет шаги, предпринятые для того, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня, как основного условия для принятия политических решений исключительно путем диалога и переговоров, подчеркивает решающее значение потребности со стороны всех сторон выполнять решения, принятые по общему согласию, признавая в этом контексте усилия ООН, ОБСЕ и других соответствующих организаций, ссылаясь на пакет мер по осуществлению Минских соглашений.

Святой Престол считает, что полное соблюдение сторонами положений указанных соглашений, является обязательным условием для улучшения гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека на пострадавших территориях, чтобы, прежде всего, исключить человеческие жертвы, акты насилия и другие формы злоупотреблений. Это должно также включать освобождение всех заложников, незаконно задержанных лиц и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

Одновременно выражается обеспокоенность чрезвычайной социальной ситуацией, в которой находится население. Это также касается раненых и перемещенных лиц и семей, страдающих от потери своих близких. В этой неотложной ситуации Святой Престол стремится предложить свою помощь через свои учреждения, обращается к благотворительным организациям Католической Церкви с просьбой активизировать и координировать свои усилия по оказанию помощи народу Украины и также надеется на солидарность международного сообщества.