Папа Франциск расширил мандат швейцарской гвардии

Папа Франциск расширил мандат швейцарской папской гвардии. Отныне гвардейцы будут сопровождать главу Римской Церкви в поездках по Италии, ранее охрану Папы в ходе таких визитов осуществляла только ватиканская жандармерия, сообщает Благовест-инфо.

Как стало известно СМИ, Папа Франциск был удивлен тем, что гвардейцы, охраняющие Римских понтификов уже более пяти веков, не сопровождают его повсюду. Франциск попросил нового командира гвардии Кристофа Графа включать швейцарцев в состав папской охраны и в ходе поездок по Италии, а не только за рубеж, как было раньше.

Впервые швейцарские гвардейцы – они были в штатском – выполняли свою новую миссию во время великопостных духовных упражнений Папы и членов Римской курии, которые прошли в феврале в Аричче близ Рима. Они также сопровождали понтифика 21 марта в ходе его последнего посещения прихода в итальянской столице и визита в Неаполь.