Папа Франциск: Первым святым Церкви стал осужденный

После Святой Мессы на площади плебисцита в Неаполе Папа уехал в тюрьму «Giuseppe Salvia», чтобы встретиться с заключенными и разделить с ними обеденную трапезу, сообщает сайт Радіо Ватикану.

Прибыв в места лишения свободы, Святейший Отец решил непосредственно пообщаться с осужденными. Он отметил, что эта встреча дает возможность выразить его близость к заключенным. Преемник святого Петра сказал, что ему известны трудности заключенных, от которых он получает много трогательных писем со всего мира.

Папа заметил, что, даже если он даст разные советы о сохранении веры, окончательно все зависит от личного решения, ведь сохранить веру и не потерять надежду не является чем-то невозможным. Это нелегко, но - возможно.

Папа Франциск напомнил, что «первым святым в Церкви» был осужденный на смерть разбойник, которому Христос сказал: «Сегодня же будешь со мною в раю». Поэтому общество должно понять, что когда Бог прощает, то забывает обо всем, и когда кто-то кому-то напоминает о его ошибках, то грешит, «потому что если Бог забыл, то кто такой я, чтобы не забывать».