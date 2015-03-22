22 марта в костелах Польши будут молиться за мир в Украине

22 марта в костелах Польши проводят Общепольский День Молитвы за мир в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Польское радио".

По призыву епископов в завершение пленарного заседания Конференции Польского епископата, католики в Польше будут молиться за "братьев украинцев и о помощи для них".

В коммюнике, объявленном после заседания, говорится, что когда поляки боролись за свободу, Европа помогала им.

"Сегодня, помогая Украине, мы имеем возможность хоть частично оплатить этот долг", - подчеркивают польские епископы.

В день молитвы за мир в Украине на территории всей Польши в римско-католических костелах состоится сбор средств для оказания помощи украинцам.