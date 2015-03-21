Папа Франциск высказался против применения смертной казни

Не только оскорблением священного измерения человеческой жизни, Божьего дара, но и поражением с уголовной точки зрения назвал смертную казнь Папа Франциск, объясняя, что «никогда невозможно постичь справедливость, убивая человеческое существо». Такими мыслями он поделился с представителями Международной комиссии по борьбе со смертной казнью, принимая их в пятницу, 20 марта, сообщает сайт Радио Ватикана.

По словам Папы, убийство осужденного не влечет справедливости, поскольку настоящей справедливостью считается дать, кому бы то ни было, возможность загладить свою вину. Кроме того, смертная казнь часто становится предметом злоупотребления со стороны «тоталитарных режимов» или «фанатичных объединений», для которых убийство заключенного является ничем иным, как средством уничтожения диссидентов, меньшинств, любого, кого считается «опасным для режима».

Как заметил Папа, образцом для человеческой справедливости должно быть милосердие, а смертная казнь противоречит ему, поскольку, среди прочего, включает жестокий путь ожидания между приговором и его исполнением, что является «пыткой», которая, как правило, длится много лет и нередко приводит к болезни или безумию. Он раскритиковал дискуссии, обсуждающие способ казни. По его словам, «не существует гуманного способа убийства».