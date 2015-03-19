Папа Франциск встретился с группой французских бездомных
15:21, 19 марта 2015Католицизм
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После состоявшейся 18 марта традиционной генеральной аудиенции Папа Римский Франциск встретился с группой из 25 бездомных паломников из Марселя, сопровождаемых католическим архиепископом этого французского города и священником, который совершает служение среди беднейших жителей Марселя, сообщили в пресс-службе Ватикана.
Один из бездомных сказал понтифику: «Мы все — братья, и братство — это цель, которую все должны преследовать, начиная с тех, кто пребывает без дома и без работы».
Папа Римский также встретился с епископом Орацио Франческо Пьяцца, главой диоцеза Сесса Аурунка (Италия) и местным мэром, которые ищут у понтифика поддержку в своей работе с иммигрантами.
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