Папа Франциск встретился с группой французских бездомных

После состоявшейся 18 марта традиционной генеральной аудиенции Папа Римский Франциск встретился с группой из 25 бездомных паломников из Марселя, сопровождаемых католическим архиепископом этого французского города и священником, который совершает служение среди беднейших жителей Марселя, сообщили в пресс-службе Ватикана.

Один из бездомных сказал понтифику: «Мы все — братья, и братство — это цель, которую все должны преследовать, начиная с тех, кто пребывает без дома и без работы».

Папа Римский также встретился с епископом Орацио Франческо Пьяцца, главой диоцеза Сесса Аурунка (Италия) и местным мэром, которые ищут у понтифика поддержку в своей работе с иммигрантами.

Седмица.Ru