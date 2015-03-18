Папа Римский в сентябре выступит на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Папа Римский Франциск посетит Нью-Йорк в сентябре и выступит на юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Его Святейшество посетит штаб-квартиру ООН утром 25 сентября 2015 года, - сказал он. - В ходе визита Папа Франциск выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Его святейшество также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем и председателем Генеральной Ассамблеи, а также примет участие в общем собрании сотрудников ООН".

По словам Хака, генсек ООН Пан Ги Мун убежден, что визит его святейшества "вдохновит международное сообщество на то, чтобы удвоить усилия по достижению всеобщего человеческого достоинства путем обеспечения социальной справедливости, толерантности и понимания среди всех народов мира".

Визит Папы Римского - явление для штаб-квартиры всемирной организации крайне редкое. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ООН, в последний раз предстоятель Католической церкви выступал здесь 18 апреля 2008 года - это был Бенедикт XVI. А последнее выступление римского первосвященника на общеполитической дискуссии ГА датировано 5 октября 1995 года - тогда к странам-членам ООН обращался Иоанн Павел II.