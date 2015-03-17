В Шепетовке переименовали улицу в честь митрополита Андрея Шептицкого

12 марта состоялась 66-я сессия городского совета г. Шепетовка (Хмельницкая область). Депутаты приняли решение переименовать улицу и переулок Тургенева на улицу митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого. Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ. С соответствующим предложением обращался владыка Василий (Семенюк), Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский, и верные греко-католической общины города Святых мучеников Бориса и Глеба во главе с о. Василием Боднаром. Переименование улицы состоялось по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея.

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