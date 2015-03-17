В Шепетовке переименовали улицу в честь митрополита Андрея Шептицкого

18:42, 17 марта 2015
Католицизм
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12 марта состоялась 66-я сессия городского совета г. Шепетовка (Хмельницкая область).

Депутаты приняли решение переименовать улицу и переулок Тургенева на улицу митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого.

Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.

С соответствующим предложением обращался владыка Василий (Семенюк), Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский, и верные греко-католической общины города Святых мучеников Бориса и Глеба во главе с о. Василием Боднаром.

Переименование улицы состоялось по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея.

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