В Шепетовке переименовали улицу в честь митрополита Андрея Шептицкого
18:42, 17 марта 2015Католицизм
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12 марта состоялась 66-я сессия городского совета г. Шепетовка (Хмельницкая область).
Депутаты приняли решение переименовать улицу и переулок Тургенева на улицу митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого.
Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.
С соответствующим предложением обращался владыка Василий (Семенюк), Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский, и верные греко-католической общины города Святых мучеников Бориса и Глеба во главе с о. Василием Боднаром.
Переименование улицы состоялось по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея.
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