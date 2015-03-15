Папа Римский получил от властей Белоруссии приглашение посетить страну, сообщил в субботу государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.

"Помимо пожелания со стороны христианского сообщества, есть приглашение со стороны всех ветвей государственной власти Белоруссии Папе Франциску посетить Белоруссию", — сказал кардинал на пресс-конференции в Минске.

По его словам, эта тема поднималась и во время официальных встреч кардинала с представителями госорганов. Однако возможные даты такого визита будут определены в дальнейшем.

"Я думаю, что это пожелание заслуживает удовлетворения", — сказал госсекретарь Ватикана.

Он отметил, что католическая община Белоруссии заслуживает этого с учетом "опыта страданий, которое пережила эта община, и возобновления и развития религиозной жизни". Кардинал также выразил надежду, что будут сформированы необходимые условия для того, чтобы Папа Римский смог ответить на пожелания белорусских верующих и принять приглашение властей.

Паролин также рассказал, что во время его визита в Минск обсуждалась возможность визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ватикан.

"Со стороны Святого Престола есть готовность к такому визиту", — сказал он, добавив, что ожидается решение со стороны белорусского президента и направление белорусской стороной соответствующего запроса с определением сроков.

РИА Новости