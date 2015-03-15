Католическая церковь отмечает 150 лет свободы исповедания христианства в Японии

14 - 17 марта католическая Церковь в Японии отмечает 150-летие выхода из подполья «скрытых христиан, верующих, которые после 250 лет преследования, наконец, получили свободу исповедовать свою веру.

Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

По этому случаю Папа Франциск написал специальное письмо кардиналу Орландо Кєведо, архиепископу Котабато, на Филиппинах, назначая его своим представителем на торжествах, которые состоятся в Нагасаки.

Это письмо Святейшего Отца является приглашением к верующим, чтобы принять участие в празднованиях японской Церкви, и, одновременно, является почитанием многочисленных мучеников, которые отдали свою жизнь за веру и за Церковь. Посылая свое апостольское благословение, Папа Франциск вспомнил показания большого количества японских христиан, которым удалось сохранить свою веру в трудные времена средневековья: «Это история, на которой все мы можем поучиться. История христианской общины в Японии, которая пережила жестокие преследования в начале ХVIІ века, является образцовой. Было очень много мучеников, изгнано духовенство, а тысячи верующих убиты. В Японии не осталось ни одного священника, все они были изгнаны».

Произошло это 1597 года, 50 лет после прибытия миссионеров в Японию, сначала иезуитов, затем францисканцев и доминиканцев. Японские власти того времени предполагали, что за их апостолятом скрывается угроза военного завоевания. Таким образом, христиане стали так называемые «какуре кириситан», то есть, скрытые христиане: они жили в катакомбах, а, поскольку не было священников, сами родители крестили детей и передавали им веру. Много христиан погибло из ненависти к вере. Среди них следует упомянуть 26 мучеников, распятых на крестах в Нагасаки в 1597 году; 188, которые потеряли свои жизни во время второй волны преследований (1603 - 1639 года). Это были дети, женщины, целые семьи; показательные казни тысяч людей в течение 250 лет подпольной жизни Церкви.

Однако сообщество выжило, скрывая свои христианские символы за буддийскими. Новая жизнь возродилось в 1865 году, когда Япония открыла дверь французским миссионерам, которые на богослужении в Великую Пятницу неожиданно встретились с десятью тысячами верных.

«Они выжили благодаря милости своего Крещения! - подчеркнул Папа Франциск. - Это величественная вещь: народ Божий передает веру, крестит своих детей и направляется вперед. Они, хоть и тайно, сохранили сильный общинный дух, потому что Крещением стали одним телом во Христе; хоть были изолированы и скрыты, но всегда были членами Божьего народа, членами Церкви», - подчеркнул Святейший Отец.