Сегодня исполняется два года со дня избрания кардинала Хорхе Марио Бергольо Папой Римским

13 марта исполняется два года со дня избрания кардинала Хорхе Марио Бергольо Папой Римским. Он стал 266-ым Понтификом в истории Римской Католической Церкви. Об этом сообщает katolik.ru.

Понтификат Франциска отличается проявлением близости ко всем: католикам, представителям других конфессий и религий, а также к неверующим. Папа всегда призывает к миру, диалогу и пониманию, и всегда выступает против насилия или дискриминации в любых формах.

Папа Римский в своих речах всегда напоминает о том, что слабые и бедные представители общества наиболее нуждаются в нашей помощи и поддержке. Франциск неустанно повторяет о необходимости ценить пожилых людей и подчеркивает важную роль женщин в истории человечества. Также из его уст часто звучит призыв защитить и оказать помощь мигрантам и беженцам, которые вынуждены покидать свои дома из-за гонений или войн.

Близки Понтифику страдающие жители стран Ближнего Востока, которые становятся жертвами исламистов и преследуются за свою веру. Франциск неустанно следит за ситуацией в Сирии и Ираке и молится за христиан, в частности, за тех, которые были убиты за отказ отречься от Христа.

Папа Римский выступает миротворцем и на политической арене. Так, например, в июне 2014 года он организовал мирные переговоры лидеров Палестины и Израиля, прошедшие Ватикане, а осенью того же года тайно провел встречу официальных представителей Кубы и США, результатом которой стало сближение стран.

Нередко в своих выступлениях Папа упоминает «возлюбленную Украину» — он молится о мире в этой стране и призывает участников войны к миру и диалогу. Понтифика еженедельно посещают мировые политические и общественные лидеры, с которыми он обсуждает поиски решения социальных вопросов.