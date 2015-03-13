В УГКЦ новый епископ (укр.)

12 березня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Франциск, надав свою згоду на канонічне обрання Синодом Єпископів УГКЦ о. Теодора Мартинюка, СУ, дотеперішнього Ігумена Святоуспенської Унівської Лаври, єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, надаючи йому титулярний осідок Мопти.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Біографія єромонаха Теодора (Тараса Мартинюка)

Єромонах Теодор (Тарас Мартинюк) народився 1 лютого 1974 р. у с. Дора (тепер - м. Яремче), Івано-Франківської області. Виховувався у християнській родині.

З 1981 по 1989 р. навчався у Яремчанській восьмирічній школі №1. У 1989 р. вступив до Кременецького педагогічного коледжу ім. Т. Шевченка (м. Кременець, Тернопільської обл.) на факультет праці і креслення, який закінчив у 1993 р. зі спеціальністю вчитель праці, креслення та гуртків декоративно-прикладного мистецтва.

7 липня 1993 р. вступив до Святоуспенської Унівської Лаври Студійського Уставу. Перший постриг отримав 2 січня 1994 р. У 1994 р. був направлений на навчання до Вищої духовної семінарії у Любліні (Польща).

У 1995 і 1996 роках навчався у Літній богословській школі в Уневі. 28 серпня 1997 р. отримав малу схиму.

28 липня 1999 р. єпископом Юліяном (Вороновським) рукоположений на єродиякона, а 20 січня 2000 р. єпископом Юліяном (Гбуром) – на єромонаха.

У 2001 р. у Люблинському Католицькому Університеті захистив магістерську дисертацію. У 1999-2001 роках брав участь у приготуванні документів до беатифікації мучеників УГКЦ.

З 2001 р. по 2003 рік виконував обов’язки економа Святоуспенської Унівської Лаври, з 2003 р. по 2005 р. був настоятелем Святомихайлівського монастиря Студійського Уставу у м. Львові.

У 2005 р. розпочав студії східного канонічного права у Папському Східному Інституті у Римі.

Літом 2006 і 2007 рр. студіював французьку мову у Institut Catholique у Парижі, а літом 2008 р. у École Privée de Français pour l’International у Парижі.

У 2008 р. захистив ліцензіят зі східного канонічного права у Папському Східному Інституті.

У 2008-2009 роках студіював юриспруденцію на Факультеті Канонічного Права у Папському Григоріанському Університеті у Римі, отримав диплом - Specializzazione in Giurisprudenza.

1 лютого 2010 р. захистив докторську дисертацію зі східного канонічного права у Папському Східному Інституті у Римі.

У 2010 р. обраний на п’ять років ігуменом Святоуспенської Унівської Лаври.

З 2011 р. викладач східного канонічного права у Папському Східному Інституті у Римі. Виконував обов’язки заступника Голови Ради Вищих Настоятелів чоловічих інститутів богопосвяченого життя УГКЦ.

Член Товариства Українських Каноністів УГКЦ.