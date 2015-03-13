Сегодня по призыву понтифика католики проводят молитвенную акцию "24 часа для Господа"

Католики всего мира по призыву Папы Римского Франциска в пятницу и субботу проведут великопостную молитвенную акцию "24 часа для Господа", сообщило Ватиканское радио.

"Нельзя пренебрегать силой молитвы множества людей! Инициатива, которая, как я надеюсь, будет поддержана всей Церковью, в том числе и на уровне епархий, 13 и 14 марта, должна стать выражением этой необходимости молитвы", — написал Папа Франциск в своем обращении к католикам на Великий пост.

Сам понтифик проведет покаянное богослужение в соборе Святого Петра, чтобы подчеркнуть важность покаяния в миссии Церкви. Богослужение начнется в 17.00 по римскому времени. Некоторые храмы Вечного города будут открыты всю ночь для желающих помолиться и исповедаться. В рамках всей Католической церкви великопостную молитвенную акцию "24 часа для Господа" координирует Папский совет по содействию новой евангелизации.

РИА Новости