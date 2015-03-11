В городе Витербо (Италия) молились за мир в Украине

В воскресенье, 8 марта, в г. Витербо (Италия) состоялась молитва за мир в Украине. Мероприятие состоялось по инициативе организации "Azione Сattolica".

Об этом сообщает официйний сайт УГКЦ.

Уже второй раз украинское общество Рождества Христова в г. Витербо проводит вместе с итальянскими сообществами совместную молитву за мир в Украине.

В молебне приняли участие о. Марко Семеген, пасторальный координатор для Украинцев греко-католиков в Италии; о. Роберто Бурла, руководитель местного Каритас; о. Антоний Ватсаба, духовник семинарии св. Виталия г. Монтефиясконе; Пьер-Луиджи Вито, президент организации "Azione Сattolica"; о. Василий Кулиняк, капеллан Украинской общины; семинаристы и монахини Ордена воплощенного Слова г. Тускья.

Обращаясь к присутствующим на молитве, о. Роберто Бурла отметил значение молитвы за мир в условиях войны, а также призвал всех к солидарности с украинским народом, в частности с теми, кто пострадал во время военных действий.