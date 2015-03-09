Католическая Церковь в Германии выступает в защиту выходного воскресного дня

14:05, 09 марта 2015
Католицизм
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Католическая Церковь Германии выступает за более серьезную защиту выходного воскресного дня. «Он становится обычным рабочим днем для все большего количества людей», – отметил архиепископ Фрайбурга Штефан Бюргер (Stephan Burger).

Политиков призывают «не содействовать больше распространению этой тенденции, а напротив, противостоять ему», рассказал иерарх.

Больше всех от необходимости работать в воскресенье страдают наемные работники и их родственники. Они практически утратили возможность отдохнуть, а также провести время с семьей и друзьями.

Выходные дня по воскресеньям и праздниками являются социальными достижениями. Ими нельзя пренебрегать ради получения прибыли.

5 марта будет отмечаться Европейский день в поддержку выходного по воскресеньям.

katolik.ru

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