Папа Римский поздравил женщин с 8 марта: Я молюсь за вас и благословляю

Папа Римский Франциск поздравил женщин, пришедших в воскресенье на мессу «Ангелус» на площадь Святого Петра в Риме. Из окна Апостольского дворца в Ватикане, перед тысячами паломников, он произнес слова благодарности всем женщинам.

"Сегодня, 8 марта, приветствую всех женщин. Всех женщин, которые ежедневно стараются создать более гуманное, более удобное общество. И братское спасибо тем из них, которые тысячами способов свидетельствуют Евангелие и работают в церкви. Это повод для нас подтвердить важность и необходимость их присутствия в жизни", — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди.

«Мир, лишенный женщин, пуст. Женщины - не только дают нам жизнь, они дают нам возможность заглянуть в будущее, смотреть на мир другими глазами – вдохновлено, творчески. Они делают сердца нежнее. Я молюсь за вас и благословляю всех женщин, стоящих сейчас на этой площади и всех женщин мира», - сказал Папа Римский.

Понтифик выразил «братскую благодарность также тем сестрам, которые тысячами способами свидетельствуют Евангелие и работают на благо Церкви».

По материалам из открытых источников