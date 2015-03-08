Во Львове состоится католическая служба с еврейскими песнопениями

8 марта в Римо-католическом приходе св. Иоанна Павла в часовне Философско-богословского факультета Украинского католического университета заново откроют значение призвание женщины. Раввин Сива Файнерман, помощник главного раввина Украины, прочитает там лекцию «Библия о женщине. Как стать еще красивее». А затем состоится католическая Служба с еврейскими песнопениями.

«8 марта, конечно, не является христианским праздником, но, поскольку для многих людей этот день является важным, так почему, же не обратить внимание в этот день на прекрасный дар Бога, которым является женщина? Женщина является княгиней дома, носит в себе будущую жизнь. Поэтому важно сегодня открыть заново предназначение женщины. В этом нам и поможет лекция Рабина Сивы Файнермана, сторонника прогрессивного иудаизма, который в Римско-католическом приходе св. Иоанна Павла прочтет лекцию «Библия о женщине. Как стать еще красивее», - прокомментировал событие о. Григорий Драус.

В необычной католический Службе примут участие гости из еврейской синагоги во главе с упомянутым раввином. А с традиционными еврейскими песнями в современном звучании выступят Наталья Вакшинская и Евгений Тепер. Другое сообщество - студенческий клуб «Гилел» - будет петь духовные песни. По словам Григория Драуса, мероприятие объединит, как сказал о евреях и христиан св. Иоанн Павел, «старших и младших братьев», так как времена хорошего сосуществования возвращаются. И в этом духе и встретятся – и христиане, и иудеи.

Sem40