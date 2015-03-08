Глава УГКЦ: Молимся в Каневе, чтобы набраться мудрости, силы и духа Шевченко

7 марта верные Киевской архиепархии, во главе с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, и Владыкой Иосифом (Миляном), совершили паломничество к могиле великого отца и пророка украинского народа Тараса Григорьевича Шевченко.

Щитом паломничества была Архиерейская Божественная Литургия, которую возглавил Блаженнейший Святослав в сослужении с Владыкой Иосифом и многочисленными священниками Киевской архиепархии.

Глава УГКЦ напомнил цель паломничества к этому месту: «Молимся в этой казацкой церкви для того, чтобы в эту поминальную субботу ... помянуть нашего Тараса, которого мы называем пророком Украинского народа, для того чтобы здесь набраться его мудрости, его силы, его духа. Мы сегодня пришли в это паломничество для того чтобы завершить этот юбилейный год празднования двухсотлетия со дня его рождения».

По завершении Литургии Глава УГКЦ поблагодарил Владыку Иосифа, священников, семинаристов, всех присутствующих за совместную молитву и совершенное паломничество.

После этого возле памятника состоялась заупокойная панихида, во время которой все присутствующие просили Милостивого Бога о вечном покое для великого художника украинского народа. В знак уважения к великому сыну Украины состоялась церемония принесения цветов к подножию могилы.

Пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ