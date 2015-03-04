В Католической Церкви отмечают 50-летие начала служения Мессы на национальных языках

Папа Римский Павел VI отслужил первую Мессу на итальянском языке в приходе церкви Ognissanti (Всех Святых) в Риме.

«Сегодня мы открываем новую форму Литургии во всех приходах и церквях мира», — сказал Павел VI по случаю начала литургической реформы в Католической Церкви. «Это важное событие должно запомниться как начало процветания духовной жизни, как новое усилие, призванное усилить диалог между Богом и человеком», — отметил понтифик.

Спустя пятьдесят лет, вспоминая эту историческую дату, Папа Франциск будет председательствовать за Евхаристическим празднованием, которое состоится вечером в субботу, 7 марта, в том же самом приходе Оньисанти, с которого началось введение реформированной Мессы в Католической Церкви.

Также по случаю юбилея литургической реформы Второго Ватиканского собора 1 марта открылся Конгресс по пастырской литургике, организованной викариатством Рима, Папским Литургическим институтом Рима.

В ходе работы конгресса была затронута проблема введения современных разговорных языков в богослужение и замены ими традиционной латыни с целью достижения более полного, активного и сознательного участия верующих в Литургии.

Седмица.Ru