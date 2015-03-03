Глава УГКЦ попросил посла США содействовать предоставлению гуманитарной помощи Украине

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав попросил Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Джеффри Р. Пайетта способствовать оказанию гуманитарной помощи Украине.

Об этом глава Церкви сказал во время сегодняшней встречи с послом США, которая состоялась по просьбе последнего, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Во время разговора стороны обменялись мнениями о современной ситуации в Украине. Пайетт подчеркнул важную роль УГКЦ в деле социального служения вынужденным переселенцам, раненым, родным и близким погибших воинов.

Блаженнейший Святослав отметил, что именно в служении нуждающимся проявляется материнское лицо Церкви. Он рассказал о большой социальной работе, которую проводит Каритас Украины, который ежедневно по различным программам оказывает помощь около сорока тысячам нуждающихся.

При этом предстоятель УГКЦ попросил посла США о содействии тому, чтобы граждане нашей страны в это трудное время не остались один на один с гуманитарными проблемами. «Украина сегодня нуждается в гуманитарной помощи международного сообщества», - отметил глава УГКЦ.