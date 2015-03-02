Папа Римский не перестает молиться за жертвы насилия в Сирии и Ираке, а также за жертвы противостояний в Венесуэле.

Молитва Папы Римского 1 марта собрала десятки тысяч паломников на площади Святого Петра в Ватикане.

«Дорогие братья и сестры, к сожалению, из Ирака и Сирии не перестают поступать тревожные сообщения, касающиеся насилия, похищения людей, и преследования христиан и других групп. Хотим заверить всех, кого затрагивают эти ситуации, что мы их не забываем, но духовно близки и неустанно молимся за то, чтобы как можно скорее пришел конец недопустимой жестокости, жертвами которой они становятся», - сказал Папа Римский.

Папа добавил: «Желаю упомянуть также Венесуэлу, которая вновь переживает период острого напряжения. Молюсь за жертвы, в частности, юноши, убитого несколько дней назад в Сан-Кристобале. Призываю всех отбросить насилие и уважать достоинство каждого человека и священное измерение человеческой жизни, побуждая вернуться на общий путь заботы о благе страны, открывая возможности для встреч и искреннего и конструктивного диалога».

По материалам "Радио Ватикана"