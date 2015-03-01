Глава УГКЦ встретился с Президентом Украины

28 февраля, по просьбе Главы Украинской греко-католической церкви, состоялась его встреча с Президентом Украины. Одной из главных причин встречи был вопрос возможного визита в Украину Папы Римского Франциска. Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.

Как известно, во время паломничества епископов УГКЦ в Апостольскую столицу, которая состоялась 16 - 21 февраля этого года, Блаженнейший Святослав официально пригласил Папу Франциска посетить нашу страну. Свое приглашение посетить Украину Папе передал также Президент Порошенко.

«Теперь нужно ждать официального ответа Апостольской столицы», - отметил в разговоре с Президентом Глава УГКЦ.

Порошенко высоко оценил позицию Украинской Греко-Католической Церкви и действия ее представителей, как во время Революции достоинства, так и во время проведения АТО. Речь шла о служении военных капелланов, различных социальных инициативах, которые происходят как на уровне отдельных епархий, так и на уровне всей Церкви.

В свою очередь Блаженнейший Святослав рассказал о социальном служении для вынужденных переселенцев, которое от имени Церкви осуществляет Каритас Украины. Социальные работники ежедневно оказывают помощь около сорока тысячам нуждающихся.

В завершение встречи стороны констатировали необходимость приложения всех усилий для того, чтобы в Украине наступил мир.