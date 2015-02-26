Папа Франциск распорядился похоронить бездомного мужчину на ватиканском кладбище

Бездомный мужчина будет похоронен на ватиканском кладбище. Этот беспрецедентный жест одобрил Папа Римский Франциск, сообщили итальянские СМИ.

Вилли Хертеллер, бездомный мужчина фламандского происхождения, проживавший в Риме, в последние годы часто просил милостыню около собора святого Петра в Ватикане.

Когда однажды в январе этого года он не появился на своем привычном месте, один из священнослужителей собора поинтересовался его местонахождением и узнал, что нищий умер в возрасте 80 лет.

Священник попросил у Папы Римского и получил от него разрешение похоронить Хертеллера на Тевтонском кладбище, смежном с ватиканской базиликой.

Седмица.Ru