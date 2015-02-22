Госсекретарь Ватикана: соблюдение международного права является непременным условием преодоления кризиса в Украине

21 февраля епископы Синода Украинской греко-католической церкви встретились в Ватикане с кардиналом Пьетро Паролином, Госсекретарем Апостольского Престола. Главной темой встречи было обсуждение ситуации в Украине. Об этом сообщает официальный cайт УГКЦ.

Глава УГКЦ, обращаясь к представителю ватиканской дипломатии, рассказал о служении УГКЦ в условиях войны и о масштабах гуманитарной катастрофы, которую сегодня переживает украинское общество. Он, в частности, поблагодарил Госсекретарю за помощь Апостольского престола через различные благотворительные организации в преодолении этой катастрофы и ознакомил кардинала Паролина с документом, согласно которому пастыри УГКЦ осуществляют свое служение в условиях войны.

Со своей стороны кардинал Паролин заверил украинских епископов, что на международном уровне Апостольский престол предпринимает все возможные дипломатические инструменты для прекращения войны в Украине и выразил надежду, что Минские договоренности будут выполняться. «Убежден, что соблюдение международного права является непременным условием на пути преодоления этого кризиса», - добавил он.

В завершение встречи от имени иерархии УГКЦ Блаженнейший Святослав подарил главе ватиканской дипломатии деревянный крест ручной работы «как символ страдания украинского народа», однако «крест является также символом воскресения», - добавил кардинал Паролин.

После встречи с Госсекретарем Ватикана владыки совместно молились за Украину в соборе Святого Петра на могиле украинского мученика святого Иосафата, у мозаик святых Ольги и Владимира и у гроба святого Иоанна Павла II.