Украинские епископы огорчили Папу Римского: Лично мне больно слышать, что есть недопонимание и раны

Папа Римский выразил сожаление в связи с «непониманием», имеющим место между церковными общинами латинского и восточного обрядов, и призвал их к единству. Об этом он сказал в своем послании к украинским епископам, с которыми встретился в Ватикане 20 февраля.

«Лично мне больно слышать, - признается Папа, - что есть недопонимание и раны. Необходим целитель, а им является Иисус Христос, Которому все вы служите с щедростью сердца».

«Единство епископата, - утверждает Папа, - не только дает благое свидетельство Народу Божьему, но и оказывает незаменимое служение стране как на культурном и общественном, так и, в первую очередь, на духовном уровне».

По материалам "Радио Ватикана"