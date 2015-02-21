Папа Римский – делегации УГКЦ: Епископам не следует вмешиваться в политику

Папа Франциск в своем послании к епископам УГКЦ, с которыми встретился в Ватикане 20 февраля, сказал, что, являясь гражданами своей страны, епископы имеют право высказываться по поводу её судеб – «не в смысле продвижения конкретных политических действий, но указывая и подтверждая ценности, являющиеся соединительным элементом для украинского общества, неустанно придерживаясь поиска согласия и общего блага даже в условиях серьезных и сложных проблем».

Папа призвал епископов возвещать гражданам ценности справедливости и истины, значение которых «прежде, чем быть политическим, является нравственным».

«Я знаю, какие исторические события произошли на вашей земле и по-прежнему живут в коллективной памяти. Речь идет о вопросах, которые отчасти имеют политическую основу и на которые вы не призваны давать непосредственный ответ»; однако есть также общественно-культурные обстоятельства и человеческие драмы, которые ждут прямого и позитивного вклада со стороны Церкви. Папа подчеркнул, как важно в этих условиях «внимательно прислушиваться к голосам на вверенных вашей пастырской заботе территориях». Выслушивая народ, епископы должны быть способными «примирить разногласия». Одним словом, необходимо «искать возможного мира».

По материалам "Радио Ватикана"